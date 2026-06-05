Santa Clara del Cobre, Michoacán, 6 de junio de 2026.- Liderazgos políticos, sociales y ciudadanos de distintos municipios de la región expresaron su respaldo y reconocimiento a Julio Arreola durante el encuentro de la Asociación de Expresidentes Municipales de Michoacán, destacando su capacidad para generar resultados, construir acuerdos y mantener cercanía con la ciudadanía.

Durante la reunión, encabezada por Armando Medina, presidente de la asociación, se resaltó la importancia de impulsar liderazgos con experiencia, resultados comprobables y vocación de servicio. En ese contexto, diversos expresidentes municipales, exlegisladores, representantes sociales y liderazgos regionales reconocieron el trabajo realizado por Julio Arreola y su capacidad para sumar voluntades en beneficio de la región.

En el encuentro participaron liderazgos de distintos municipios de Michoacán, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer proyectos construidos desde la cercanía con la gente, la experiencia y el trabajo permanente, privilegiando siempre la unidad y la colaboración para impulsar el desarrollo de la región.

Al hacer uso de la palabra, Julio Arreola agradeció las muestras de confianza y amistad expresadas por los asistentes, reiterando que los mejores resultados se alcanzan mediante la unidad, el diálogo y la colaboración entre quienes comparten el compromiso de trabajar por sus municipios y por Michoacán.

Los asistentes coincidieron en la necesidad de seguir impulsando liderazgos con capacidad de gestión, cercanía con la ciudadanía y visión regional, que permitan construir más oportunidades y bienestar para las familias de la región.