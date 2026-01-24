Morelia, Michoacán.- 24 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con el apoyo de las autoridades del estado de Morelos, logró la detención del probable responsable del homicidio de tres integrantes de una familia reportada como desaparecida en Morelia.

Como resultado de trabajos de inteligencia, investigación de campo, análisis criminal y coordinación interinstitucional, se logró identificar al imputado, quien tras la comisión del delito se trasladó al estado de Morelos con el propósito de evadir la acción de la justicia.

Derivado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable Alfredo N., fue ubicado y asegurado en aquella entidad, quedando a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel “N”, Anayeli “N” y su hija de 12 años, quienes se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Su desaparición fue denunciada el 15 de enero de este año en la ciudad de Morelia; posteriormente, como parte de los actos de investigación, sus cuerpos fueron localizados sin vida sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán reafirma su determinación de combatir la impunidad, llevando ante los tribunales a quienes resulten responsables de hechos que constituyen delitos de alto impacto, garantizando el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, bajo los principios de legalidad, objetividad y debido proceso. Las investigaciones continúan y se informará oportunamente a la sociedad de los avances de las mismas conforme a lo establecido en la ley.