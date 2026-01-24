Morelia, Michoacán, 23 de enero de 2026.- Michoacán fortalece la formación y profesionalización policial con más educación superior, afirmó la titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, al entregar dictámenes positivos de tres nuevos programas académicos al Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán (IEESSPP).

Con esta autorización se avala la implementación de la Licenciatura en Inteligencia e Investigación Policial Aplicada a la Seguridad, la Especialidad en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad Ciudadana y la Maestría en Derechos Humanos y Ciberseguridad, programas diseñados para atender las necesidades actuales de capacitación especializada y fortalecer las instituciones de seguridad en la entidad.

Durante la ceremonia de entrega a la directora general del IEESSPP, Maribel Julisa Suárez Bucio, Sosa Olmeda destacó que estos nuevos programas y planes de estudio incorporan una visión integral de la seguridad pública, al priorizar el respeto a los derechos humanos, el uso ético de la tecnología y la formación especializada de las y los elementos encargados de la seguridad, en concordancia con los retos contemporáneos en materia de ciberseguridad y seguridad ciudadana.

La directora del IEESSPP señaló que estos programas se suman a la oferta educativa del instituto de formación policial y estarán dirigidos tanto a las nuevas generaciones de policías como a elementos en activo y a la población interesada en estos campos del conocimiento, lo que contribuirá al fortalecimiento de los procesos de profesionalización policial en Michoacán.

Asimismo, destacó que será en el mes de mayo cuando inicie actividades la primera generación de estudiantes de estos nuevos programas, lo que permitirá ampliar las oportunidades de formación académica y especialización profesional, y consolidar una política educativa orientada al fortalecimiento de la seguridad pública y al desarrollo de capacidades institucionales en beneficio de la sociedad michoacana.