McAllen, Texas.– Gracias a la articulación efectiva entre la iniciativa privada y la Coordinación de la Secretaría de Economía en Michoacán, encabezada por Omega Vázquez, se llevó a cabo con éxito el Encuentro Estratégico Binacional Michoacán–McAllen, un espacio clave para fortalecer la relación económica entre México y Estados Unidos, particularmente en el comercio de productos frescos.

Este encuentro es resultado de una coordinación permanente y estratégica entre empresarias y empresarios exportadores y el gobierno económico de Michoacán, demostrando que cuando el sector productivo y las instituciones trabajan de manera alineada, se generan resultados concretos para el desarrollo regional.

La iniciativa fue impulsada por Marlene García, CEO del empaque JSC, quien propuso este diálogo binacional tras conocer las ventajas del Plan México adaptado a Michoacán, presentadas por la Coordinadora Omega Vázquez durante la entrega del certificado Hecho en México a su empaque de mango. Esta convergencia de visiones permitió transformar una oportunidad empresarial en una agenda binacional de alto impacto.

McAllen y Michoacán: socios estratégicos

Durante el encuentro se destacó que Texas es el principal socio comercial de México, con un intercambio superior a los 272 mil millones de dólares anuales, y que McAllen representa uno de los principales puertos fronterizos para el ingreso de productos frescos mexicanos a Estados Unidos. Más del 55 % de las frutas y verduras importadas por ese país cruzan por puertos texanos.

En este contexto, Michoacán juega un papel estratégico al registrar más de 6 mil millones de dólares en exportaciones, destacando productos agroalimentarios frescos como mango, aguacate, guayaba y berries, que abastecen de manera constante el mercado estadounidense.

Participación clave del ecosistema binacional

El encuentro reunió a actores estratégicos del comercio exterior, logística, diplomacia y sector empresarial, entre ellos:

• Luis Bazán, director del Puente Internacional Pharr, Texas

• Carlos Rodríguez, representante de CBP

• Jesús Alejandro Cano, cónsul encargado de México en McAllen

• Alfonso Borquez , titular de AC Agentes Aduanales Alfonso

• Carlos Marín, Chairman de la Chamber of Commerce International

• Representantes de 14 empresas Agro USA y empresas exportadoras de Michoacán, Colima y Jalisco

Asimismo, Alejandro Martínez, de Contepec, presentó el Parque Industrial de Contepec, listo para recibir inversión y proyectos innovadores vinculados a logística y agroindustria.

Plan México: incentivos y crecimiento

La Coordinadora Omega Vázquez expuso de manera detallada el Plan México, destacando los nuevos incentivos legales, fiscales y logísticos que hoy ofrece el país para el comercio exterior, así como las oportunidades que estos instrumentos representan para productores, empaques y empresas exportadoras, en alineación con la estrategia nacional Hecho en México.

Subrayó que esta coordinación entre gobierno e iniciativa privada permitirá elevar la competitividad, fortalecer las capacidades de exportación y generar un impacto directo en la creación de empleos en México.

Acuerdos de alto impacto

Como resultado del encuentro, se anunciaron acuerdos estratégicos que consolidan esta relación binacional:

• La invitación pública al titular del Puente Internacional Pharr para presentar en Michoacán, en abril de 2026, las ventajas del puerto y su próxima expansión, posicionándolo como un nodo estratégico del comercio exterior.

• Con el Consulado de México en McAllen, se acordó consolidar una misión comercial permanente, con la participación de decenas de productores michoacanos y autoridades municipales, estatales y federales.

Cultura, identidad y visión de largo plazo

El encuentro integró también un componente cultural con la participación de las maestras artesanas Laura Equihua y Teófila Servín, de Aranza y Tzintzuntzan, quienes llevaron la identidad cultural de Michoacán al escenario binacional.

Este ejercicio confirma que la colaboración entre la iniciativa privada y la Coordinación de Economía de Michoacán es hoy un modelo efectivo de diplomacia económica, capaz de generar alianzas duraderas, fortalecer cadenas de valor y posicionar a Michoacán como un actor estratégico en el comercio internacional.