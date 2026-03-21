acona, Mich- 21 de marzo de 2026.- Dos pepenadores fueron asesinados con múltiples disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Buenos Aires mejor conocida como “La Burrera”, en esta demarcación de Jacona.

Según los reportes de las autoridades, en la base de la Policía Municipal se recibió un reporte ciudadano que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Puerto Rico entre las vialidades de Cuba y Argentina.

De inmediato, policías Municipales se trasladaron al lugar donde encontraron a dos masculinos heridos, tirados sobre la cinta asfáltica por lo que solicitaron el apoyo de los socorristas y resguardaron.

Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron momentos después y confirmaron el deceso de uno de los masculinos, mientras que el segundo fue subido a una ambulancia para ser trasladado a un nosocomio, pero lamentablemente falleció en el camino.

Uno de los fallecidos fue identificado con el nombre de Bernabé J., G., de 48 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Palito Verde, mientras que del otro finado está en calidad de no identificado, únicamente se mencionó que ambos eran pepenadores.

Un grupo multidisciplinario de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizaron una minuciosa recolección de indicios y de testimonios, embalando en el área de intervención al menos 16 cascajos percutidos calibre 9 milímetros.

Al término de las actuaciones los cadáveres fueron enviados al Servicio Medico Forense de Zamora, para los estudios respectivos.

Este mes de marzo suman al menos 4 personas asesinadas en Jacona, todas ellas durante los últimos 7 días:

14 de marzo. Delincuentes matan a una joven en zona agrícola de Jacona.

17 de marzo. Localizan cadáver maniatado en estanque de Jacona.

21 de marzo. Acribillan a dos pepenadores en la colonia Buenos Aires de Jacona.

AGENCIA RED 113