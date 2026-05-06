Morelia, Michoacán, 06 de mayo de 2026.- En sesión ordinaria, el Pleno del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Michoacán aprobó la creación de un Juzgado Civil de Primera Instancia en línea, así como la ampliación de los trámites y servicios del Tribunal Electrónico, como parte de las acciones para fortalecer el acceso a la justicia y modernizar los servicios jurisdiccionales.

El nuevo Juzgado Civil en Línea permitirá que las personas puedan iniciar y dar seguimiento a sus asuntos judiciales a través de internet, sin necesidad de acudir físicamente a un juzgado. Esto facilitará el acceso a la justicia, reducirá tiempos y costos de traslado, y permitirá consultar expedientes, recibir notificaciones y participar en audiencias mediante videoconferencia.

Dicho juzgado iniciará funciones el 15 de agosto de 2026, y su implementación se realizará de manera gradual, conforme a la demanda del servicio, consolidando así un modelo de justicia digital en beneficio de las y los michoacanos.

A partir de esta determinación, se iniciarán las acciones necesarias para la puesta en marcha, entre ellas, la capacitación del personal, el equipamiento de los espacios y el desarrollo de los procesos operativos correspondientes.

Asimismo, se aprobó ampliar los servicios del Tribunal Electrónico a las materias civil, familiar y mercantil, con el objetivo de que más trámites puedan realizarse en línea de forma ágil, segura y sencilla. Esta plataforma permitirá, entre otras acciones, presentar demandas, promociones y consultar información de los expedientes desde cualquier lugar.

Estas medidas representan un avance importante en la modernización del Poder Judicial, al incorporar el uso de tecnologías de la información para hacer más eficientes los procesos y mejorar la atención a la ciudadanía, garantizando una justicia más accesible, pronta y transparente.