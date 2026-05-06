Morelia, Michoacán; 06 de mayo de 2026.- Debido a que -de acuerdo con un análisis meteorológico- Michoacán se encuentra entre los estados de la República Mexicana que tendrán altas temperaturas acompañadas de altos niveles de radiación ultravioleta, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, hace un llamado a la ciudadanía a protegerse y seguir las recomendaciones pertinentes.

El análisis indica que se presentarán temperaturas cercanas a los 36 grados esta semana, sin descartar sensaciones térmicas más elevadas, por lo que es fundamental evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas principalmente.

De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia, también es necesario:

•⁠ ⁠Hidratarse con bebidas de preferencia no azucaradas.

•⁠ ⁠Usar protector solar y buscar mantenerse bajo la sombra si les resulta necesario salir al exterior.

•⁠ ⁠También optar por protección física como son gorras, sombreros y manga larga delgada.

•⁠ ⁠Poner especial atención al cuidado de menores de edad y adultos mayores.

Por indicaciones del presidente Alfonso Martínez Alcázar, personal de esta Coordinación y efectivos de la Policía Morelia se mantienen en recorridos y vigilancia permanente para apoyar a la ciudadanía ante cualquier situación derivada de las altas temperaturas.