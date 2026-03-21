Morelia, Mich.- Sábado 21 de marzo de 2026.- Un camión de plataforma que transportaba varios bultos de cemento chocó contra un camellón central y un poste metálico de un letrero de “Feliz Viaje” ubicado en la avenida Morelos Norte, en la ciudad de Morelia, informaron fuentes policiales y de rescate.

El percance ocurrió la tarde de este sábado, en el sentido de la capital michoacana hacia Tarímbaro, en la salida a Salamanca, a la altura de la colonia Los Ángeles, cerca de la calle Acacias.

Tras el impacto, parte del cemento terminó regada sobre la carpeta asfáltica, así como el combustible diésel de la unidad. Además el accidente generó bastante tráfico en la zona.

El hecho fue reportado por algunas personas al número de emergencias, por lo que posteriormente acudieron patrulleros y paramédicos, quienes valoraron a los ocupantes del referido transporte, mismos que resultaron ilesos.

Finalmente, unos agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado. En cuanto al cargamento afectado, este fue pasado a otra unidad.

AGENCIA RED 113