Morelia, Michoacán, marzo de 2026.- La fuerza de las voces, la riqueza de la orquesta y la emoción de las grandes historias se unirán en “Gala de Ópera: un viaje a través de las óperas que hicieron historia”, este evento se plantea como una experiencia sensorial y emocional.

La cita será el miércoles 25 de marzo de 2026, a las 20:00 horas, en el Teatro Morelos, recinto que se convertirá en el escenario de una velada donde la música y la interpretación darán vida a algunas de las obras más representativas del repertorio operístico.

La Compañía Musical Mariano Elízaga, responsable de esta producción, impulsa este proyecto con el propósito de acercar la música a nuevos públicos, generar espacios de expresión artística y consolidar una plataforma para músicos y cantantes de la región.

Bajo la dirección del maestro José Nezahualcóyotl Pineda Gómez, el concierto reunirá en escena al Coro Armonía Moreliana (CORAM) y a la Orquesta Sinfónica Armonía Moreliana (OSAM), agrupaciones integradas por talento local que apuesta por la excelencia artística y el fortalecimiento de la vida cultural en la ciudad.

Con esta presentación, Morelia reafirma su vocación cultural y su compromiso con la difusión de las artes escénicas, ofreciendo al público una oportunidad única para disfrutar de la música en vivo interpretada por artistas de la región.

Los boletos se pueden adquirir en el restaurante Mi Lola y en Blue Ticket Latino: www.blueticketlatino.com, asimismo este sábado y domingo habrá venta especial en Plaza Las Américas, con un descuento del 20% al adquirirlos en el sitio.