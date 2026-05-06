Morelia, Michoacán, 6 de mayo de 2026.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informa que Michoacán participará en el Primer Simulacro Nacional 2026, el cual se llevará a cabo con la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en las costas de Guerrero y se realizará a las 11:00 horas.

Como parte de este ejercicio preventivo, en la entidad participarán do mil 524 inmuebles distribuidos en los distintos órdenes de gobierno y sector privado, fortaleciendo así la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Del total de inmuebles inscritos, mil 035 corresponden a dependencias federales, 418 estatales, 122 municipales y 949 privados, con participación de 114 municipios en el estado.

Asimismo, se estima la participación de 174 mil 211 personas, de las cuales 76 mil 383 pertenecen a instancias federales, 53 mil 096 a instancias estatales, 15 mil 422 a instancias municipales y 29 mil 310 ciudadanos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil destacó que este ejercicio tiene como propósito fortalecer los protocolos de actuación, evaluar tiempos de respuesta y fomentar entre la población medidas de autoprotección ante fenómenos sísmicos.

De igual forma, se exhortó a instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general a participar de manera responsable, atender las indicaciones de las brigadas internas y ubicar previamente rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de reunión.

Protección Civil estatal reiteró que la prevención y la participación ciudadana son fundamentales para reducir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Morelia, Michoacán, 6 de mayo de 2026.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informa que Michoacán participará en el Primer Simulacro Nacional 2026, el cual se llevará a cabo con la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en las costas de Guerrero y se realizará a las 11:00 horas.

Como parte de este ejercicio preventivo, en la entidad participarán do mil 524 inmuebles distribuidos en los distintos órdenes de gobierno y sector privado, fortaleciendo así la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Del total de inmuebles inscritos, mil 035 corresponden a dependencias federales, 418 estatales, 122 municipales y 949 privados, con participación de 114 municipios en el estado.

Asimismo, se estima la participación de 174 mil 211 personas, de las cuales 76 mil 383 pertenecen a instancias federales, 53 mil 096 a instancias estatales, 15 mil 422 a instancias municipales y 29 mil 310 ciudadanos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil destacó que este ejercicio tiene como propósito