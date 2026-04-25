Morelia, Michoacán, 25 de abril de 2026.- El herpetario del Zoológico de Morelia es uno de los espacios más fascinantes del recinto, al albergar 17 especies de serpientes con alrededor de 50 ejemplares, además de una interesante colección de reptiles y anfibios que permiten a las y los visitantes conocer más sobre la biodiversidad y la importancia de su conservación.

La exhibición ofrece un fascinante juego de contrastes, donde destacan la cascabel oscura de Querétaro, la habitante más pequeña de la colección, y una encantadora cría de pitón bola con apenas meses de vida. En el otro extremo, la majestuosidad se hace presente con la pitón reticulada, un ejemplar impresionante que alcanza aproximadamente los 5 metros.

La experiencia también revela los secretos de la longevidad: las pitones de labios blancos y acuáticas son las veteranas del recinto, con una edad de entre 18 y 20 años. Pero el misticismo no termina ahí; el público también podrá admirar a la cobra rayada, una especie exótica que se distingue no solo por ser la más venenosa del herpetario, sino por una rareza que la convierte en una joya única de la colección.

El zoológico invita a las familias a explorar su herpetario, un espacio diseñado para descubrir de cerca la fascinante vida de los reptiles. Más allá de la exhibición, este recorrido busca sensibilizar a las y los visitantes sobre el respeto y la conservación de estas especies, destacando el papel fundamental que desempeñan para mantener el equilibrio y la salud de los ecosistemas.

Para quienes deseen vivir esta experiencia educativa y recreativa, el recinto abre sus puertas de 10:00 a 17:30 horas, con una cuota de acceso de 25 pesos. Se trata de una oportunidad accesible para aprender sobre la biodiversidad y disfrutar de un fin de semana diferente en la capital michoacana.