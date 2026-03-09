Morelia, Mich.- Lunes 09 de marzo de 2026.- Un auto particular y una patrulla de la Policía Morelia protagonizaron un choque, afortunadamente no de gravedad, durante la tarde de este lunes a la altura de Ciudad Salud, comentaron fuentes allegadas al tema.

Una patrulla de la Policía Morelia y un Nissan Versa chocaron cerca de Ciudad Salud cuando los agentes brindaban apoyo a víctimas de un presunto intento de robo; no hubo lesionados. #Morelia #PolicíaMorelia #AccidenteVial pic.twitter.com/oRs8gIwGl2 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 9, 2026

De acuerdo con la información obtenida, unas personas solicitaron apoyo a los oficiales, ya que momentos antes unos sujetos presuntamente habían intentado robar su vehículo, por lo que los agentes acudieron para brindar acompañamiento a los afectados.

Sin embargo, al circular sobre el camino que conduce de La Goleta hacia la carretera Morelia–Recinto Ferial, la patrulla municipal y un automóvil Nissan Versa color gris protagonizaron una colisión en las cercanías del Hospital Civil “Doctor Miguel Silva”.

Al lugar acudieron más elementos policiales y paramédicos, quienes revisaron a los ocupantes de las unidades involucradas, mismos que por fortuna no sufrieron lesiones.

En la zona se generó una considerable carga vehicular que complicó la circulación. Asimismo, agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.