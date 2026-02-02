Morelia, Mich.- 2 de febrero de 2026.- Setenta y nueve perfiles evaluados y acreditados se incorporaron este lunes a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) como parte del proceso de transformación institucional basado en mérito, capacidad y concursos públicos de oposición.

Del total, 52 son agentes de la Policía de Investigación, 13 elementos de la Policía Cibernética y 14 titularidades en áreas periciales, todos seleccionados mediante procesos rigurosos, transparentes y competitivos, informó la institución.

Durante el acto, el fiscal general Carlos Torres Piña subrayó que el mensaje es claro: “La ciudadanía va por delante y nos exige resultados; por eso, quienes hoy se integran son los perfiles mejor preparados”. Enfatizó que el fortalecimiento institucional se construye con talento probado y no con improvisaciones.

Torres Piña precisó que estos concursos forman parte de una planeación de largo plazo y recordó que, conforme a diagnósticos nacionales, hacia 2030 la FGE deberá contar con al menos mil 500 agentes de investigación, además de reforzar ministerios públicos y servicios periciales para responder con eficacia a la demanda social de justicia.

El fiscal añadió que el proceso incluye mejor equipamiento y tecnología, impulsados por incrementos presupuestales recientes, con inversiones en investigación tecnológica y modernización integral de sistemas de cómputo: “No debe haber pretextos para no investigar”, sostuvo.

En un mensaje directo, marcó una línea de actuación para las áreas periciales: “Queda estrictamente prohibido solicitar cualquier tipo de recurso a la ciudadanía para trámites o servicios. La justicia debe ejercerse con legalidad, transparencia y trato humano”, advirtió.

RED 113