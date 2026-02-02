La Piedad, Michoacán, 2 de febrero de 2026.- Una mañana que transcurría con normalidad se transformó en escena de emergencia sobre la carretera La Piedad-Manuel Doblado, donde la volcadura de un autobús que trasladaba a jornaleros dejó un saldo preliminar de una persona fallecida y al menos 20 lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró cuando el conductor del camión de pasajeros perdió el control de la unidad, lo que provocó que saliera de la carpeta asfáltica y terminara volcado en un desnivel, entre la maleza a un costado del camino.

El percance fue reportado por unos automovilistas que circulaban por la zona, quienes alertaron de inmediato al número de emergencias. Al arribar los primeros paramédicos y constatar la magnitud del incidente, se solicitó apoyo adicional ante la cantidad de personas heridas.

En respuesta, unidades de auxilio de distintos municipios se movilizaron para atender a las víctimas. Hasta el momento, se contabilizan al menos 20 personas lesionadas, quienes fueron estabilizadas en el lugar y trasladadas a diversos hospitales de La Piedad para recibir atención médica.

En el sitio del accidente se confirmó el fallecimiento de una persona; sin embargo, la identidad y el sexo de la víctima aún no han sido precisados por las autoridades. El personal de la Fiscalía de Michoacán realizó las diligencias correspondientes y dio inicio a las investigaciones que permitan esclarecer las causas del siniestro. La vialidad permaneció parcialmente afectada durante las labores de auxilio y rescate, mientras los cuerpos de emergencia continuaban trabajando en la zona.