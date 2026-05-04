Hidalgo, Mich.- Lunes 04 de mayo de 2026.- Debido a una falla mecánica, un automóvil ardió en llamas a la orilla de la avenida Morelos Oriente, en Ciudad Hidalgo, informaron autoridades policiales y de rescate, las cuales indicaron que únicamente hubo daños materiales.

El hecho ocurrió durante la noche de este lunes, a la altura del Monumento al Trabajo, así como de la desviación al Libramiento. Varios automovilistas que pasaban por el lugar reportaron la situación al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron patrulleros y bomberos municipales, quienes sofocaron el fuego; sin embargo, el vehículo terminó totalmente calcinado. Por último, los agentes de Tránsito solicitaron una grúa para retirar la unidad siniestrada.

AGENCIA RED 113