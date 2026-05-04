Pátzcuaro, Michoacán, a 4 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició actos de investigación con relación a hechos registrados en una zona rural del municipio de Pátzcuaro, donde se reportó la presencia de personas armadas y una posterior agresión contra elementos de seguridad.

De acuerdo con los datos recabados, agentes de la Guardia Civil que realizaban recorridos operativos en atención a un reporte ciudadano fueron agredidos con disparos de arma de fuego, sin que se registraran personas lesionadas entre el personal actuante.

En el sitio fueron asegurados tres vehículos, uno de ellos incendiado. Asimismo, se reportó la localización de cinco personas sin vida, lo cual fue corroborado por el personal de esta institución, quienes, de acuerdo con los indicios recabados en el lugar, habrían perdido la vida en un enfrentamiento previo entre civiles armados, antes de la agresión a los elementos policiales.

La FGE continúa con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. En la zona se mantiene un operativo interinstitucional, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de ubicar y detener a quienes resulten responsables.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar estos hechos con estricto apego a derecho y garantizar que no haya impunidad.