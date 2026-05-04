La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emite recomendaciones para prevenir que la ciudadanía sea víctima de violencia digital, así como para fomentar entornos digitales más seguros, respetuosos y confiables.

Se han identificado páginas en internet que, bajo la apariencia de entretenimiento, denuncia social o difusión informativa, incurren en prácticas de difamación y otras formas de violencia digital.

Algunas de estas páginas difunden información falsa, sesgada o fuera de contexto con el propósito de desprestigiar a personas o empresas e influir en la opinión pública. Este fenómeno se ve favorecido por la rápida propagación de contenidos y la limitada verificación de la información, lo que representa un riesgo creciente para la seguridad digital y la confianza en los entornos en línea.

Ante este escenario, la SSPC emite las siguientes recomendaciones para un uso responsable y seguro de los medios digitales:

•⁠ ⁠Evitar compartir o difundir contenido no verificado o que pueda afectar la reputación de otras personas.

•⁠ ⁠Proteger la información personal y limitar su difusión a lo estrictamente necesario, únicamente con personas de confianza.

•⁠ ⁠Configurar las opciones de privacidad y seguridad en redes sociales para controlar el acceso a la información personal.

•⁠ ⁠Evitar interactuar con perfiles o páginas cuya autenticidad no sea verificable.

•⁠ ⁠Documentar contenidos que vulneren la integridad personal, mediante capturas de pantalla u otros registros que puedan servir como evidencia.

•⁠ ⁠Reportar cuentas o publicaciones que incurran en prácticas de difamación o violencia digital.

Para mayor orientación, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía en: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es, donde también se encuentra el directorio de las policías cibernéticas de las entidades federativas para recibir atención y asesoría.

Con estas acciones, la SSPC refrenda su compromiso de fortalecer la cultura de la ciberseguridad, promover entornos digitales seguros y proteger la dignidad y los derechos de las personas.