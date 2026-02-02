Tarímbaro, Mich.- Lunes 02 de febrero de 2026.- Un cráneo humano y otros huesos fueron localizados en un lote baldío de la población de Téjaro de los Izquierdo, municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales.

El hallazgo fue realizado este lunes por habitantes de la zona, a pocos metros de la calle Melchor Ocampo y Prolongación Pino Suárez. La situación fue reportada al número de emergencias 911, por lo que acudieron unos patrulleros y delimitaron el área.

Posteriormente, los uniformados solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Más tarde arribaron los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los restos al Servicio Médico Forense para los estudios respectivos.

RED 113