Morelia, Michoacán, 3 de junio de 2026.- Durante mayo, las acciones operativas y de videovigilancia implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Guardia Civil y el C5 Michoacán, evitaron que víctimas de extorsión y secuestro virtual entregaran más de 8.5 millones de pesos a la delincuencia. Con estos resultados, se fortalece el combate a los delitos de alto impacto en la entidad.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, informó que se atendieron 290 denuncias por extorsión telefónica. Gracias a la intervención inmediata del personal especializado, se evitó que las víctimas entregaran más de siete millones de pesos.

Asimismo, el funcionario señaló que 25 víctimas de secuestro virtual fueron localizadas sanas y salvas. Mediante labores de inteligencia, monitoreo y reacción operativa, también se evitó el depósito de más de 1.5 millones de pesos.

Como parte de los resultados obtenidos con el apoyo tecnológico del C5, las fuerzas de seguridad recuperaron 263 vehículos relacionados con diversos delitos en distintas regiones del estado.

De igual forma, derivado de labores de monitoreo e inteligencia, fueron inhabilitadas 20 cámaras parásitas presuntamente utilizadas por grupos delincuenciales para vigilar movimientos de las autoridades.

Finalmente, el funcionario estatal destacó que el seguimiento realizado a través de las cámaras de videovigilancia permitió la detención en Uruapan de nueve personas, presuntamente relacionadas con homicidios registrados en esa región.