Morelia, Michoacán, 16 de junio de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Tortuga Marina, el Zoológico de Morelia refrenda su compromiso con la conservación de todas las especies y destaca el trabajo permanente que realiza para brindar atención, rehabilitación y bienestar a ejemplares que requieren cuidados especializados.

Actualmente, el parque alberga dos ejemplares de tortuga marina negra que llegaron tras ser rescatadas en diferentes circunstancias. La primera fue entregada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de un decomiso en el municipio de Zamora; mientras que la segunda fue entregada de manera voluntaria por personas que, al regresar de acampar en Maruata, descubrieron que la cría se encontraba entre sus pertenencias.

Ambos ejemplares ingresaron al zoológico en estado crítico, recibiendo atención médica especializada y cuidados permanentes. Debido a las secuelas en su salud, no cuentan con las capacidades necesarias para regresar a su hábitat natural; por ello, permanecen bajo resguardo del recinto, donde actualmente se acondiciona una pecera de mayor tamaño para mejorar su calidad de vida y bienestar.

Michoacán es uno de los estados más importantes del país para la conservación de las tortugas marinas. Al ser sus costas sitios fundamentales de anidación y protección de especies como la negra, la golfina y la laúd, su cuidado representa una responsabilidad compartida entre autoridades, instituciones y sociedad.

Con estas acciones, el parque reafirma su papel como una institución comprometida con la conservación de la vida silvestre, la educación ambiental y el bienestar animal, trabajando todos los días para proteger a las especies y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de preservar la biodiversidad.