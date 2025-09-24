Morelia, Michoacán, 24 de septiembre de 2025.- Este viernes 26 de septiembre, el Parque Zoológico “Benito Juárez” de Morelia abre sus puertas a decenas de pequeñas y pequeños de 5 a 12 años para vivir la experiencia de “Un día en el aula viva”, una jornada de aprendizaje y diversión en contacto con la naturaleza.

Niñas y niños disfrutarán de un programa de actividades lúdicas y de educación ambiental, diseñado para despertar su curiosidad y amor por la vida silvestre, mencionó el coordinador académico del Área Educativa, Felipe Flores Guerra.

Informó que entre las actividades de esta edición se encuentran el recorrido en el tren terrestre, para explorar y conocer el zoológico de una manera divertida; la plática educativa con la rinoceronte Zenaida, una oportunidad única para aprender sobre esta imponente especie, y la búsqueda de tesoro, donde encontrarán divertidas sorpresas.

Recordó que, el horario de actividades es de 7:30 a 14:00 horas y que el ingreso es por la puerta de la calle Morelos Sur. Recomendó enviar a las y a los pequeños participantes ya desayunados, con un lunch, botella con agua, gorra y bloqueador solar. El costo es de 300 pesos y en caso de hermanas o hermanos es de 250 por cada uno.

El Zoológico de Morelia invita a todas las familias a participar en este programa que se realizará el último viernes de cada mes, para convertir el Consejo Técnico en un día lleno de aprendizaje y diversión. Para mayores informes y registro, se dispone de los teléfonos 443 492 7640 y 443 336 1090 en un horario de 10:00 a 16:30 horas.