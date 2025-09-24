Morelia, Michoacán, 24 de septiembre de 2025.- A través de labores de cibervigilancia efectuadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se descubrieron distintas modalidades de fraudes alusivas a la venta de boletos del Mundial de Fútbol a realizarse en México en el año 2026.

A través de los agentes de la Policía Cibernética de la Guardia Civil se han identificado varias modalidades, tales como sitios web falsos que imitan a la página oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA); la publicación de anuncios engañosos en redes sociales y plataformas de compraventa, y el envío de correos electrónicos o mensajes de texto fraudulentos que buscan robar información personal y bancaria.

En este tenor, la SSP te brinda las siguientes recomendaciones para evitar que seas víctima de fraude:

Evitar adquirir boletos a través de redes sociales, foros o grupos de mensajería.

⁠Realizar tus compras únicamente en los canales oficiales de la FIFA y distribuidores autorizados.

⁠Desconfiar de ofertas demasiado atractivas o promociones no verificadas.

⁠Nunca compartas datos bancarios o personales en enlaces recibidos por correo o mensajería.

Si necesitas apoyo o mayor orientación en este rubro, llama al 911 emergencias, donde el personal especializado de esta institución te ayudará.