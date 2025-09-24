Uruapan, Michoacán, 24 de septiembre de 2025.- La construcción del teleférico de Uruapan continúa con la instalación y empalme del cableado por el cual circularán las 91 cabinas de este nuevo medio de transporte aéreo, cuyo avance es del 87 por ciento, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

¡Entérate! #Uruapan avanza con el tendido de cables del #Teleférico



✅ Se instaló el cable tensor que sostiene las primeras 3 torres.

✅ El primer bucle de cable ya está en marcha.

⏳ En solo 4 semanas estará concluida esta etapa clave.



La funcionaria estatal explicó que el tendido del cable es un proceso que se inicia una vez que las 6 estaciones y 48 torres del teleférico se encuentran montadas y debidamente alineadas en al menos un bucle de la instalación.

Agregó que, tras completar el ciclo del cable portador en torres y estaciones, este se fija en sus extremos mediante mordazas para posteriormente empalmar los extremos, proceso realizado por personal certificado por el fabricante del cable, para lo cual se habilita un andamio en el sitio determinado para esta tarea. Con una fuerza de trabajo lo suficientemente grande se realiza el empalme del cable al mando del personal especializado, mismo que certificará el resultado de su trabajo.

Una vez superado este proceso, Gladyz Butanda subrayó que iniciará la fase de revestimiento (wrapping) del cable de comunicaciones y la puesta en marcha del sistema, con lo que prácticamente el teleférico estará listo para operar mediante pruebas piloto que garantizarán la seguridad de las y los usuarios.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad remarcó que la obra del teleférico de Uruapan avanza de manera firme para que muy pronto se establezca como un medio de transporte que beneficiará de manera directa a 118 mil 358 habitantes, así como de manera indirecta a 356 mil 789 personas.