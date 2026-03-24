Morelia, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- El Zoológico de Morelia invita a niñas y niños de entre 5 y 12 años de edad a participar en una nueva edición de Un Día en el Aula Viva, que se llevará a cabo este viernes 27 de marzo, con motivo del Consejo Técnico Escolar. Este programa ofrece a las y los pequeños una jornada de aprendizaje, diversión y contacto con la naturaleza, a través de actividades diseñadas para fomentar el conocimiento y respeto por la fauna.

En esta ocasión, las y los participantes visitarán el Herpetario, donde recibirán una plática sobre las serpientes y la importancia que tienen en el equilibrio del medio ambiente. Durante el recorrido, también podrán conocer más acerca de los anfibios y reptiles, sus características y el papel que desempeñan en los ecosistemas.

Como parte de esta experiencia, explorarán el Museo Serengeti, donde tendrán la oportunidad de ver los ejemplares que alguna vez habitaron el recinto y que hoy, mediante la taxidermia, permiten ofrecer una experiencia educativa única para acercar al público al conocimiento de las especies.

Además, realizarán una manualidad relacionada con las serpientes utilizando material reciclado, con el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente, el reúso de materiales y la importancia de reducir, reutilizar y reciclar. La jornada se complementará con dinámicas y juegos, para que las y los asistentes aprendan de manera lúdica y entretenida en un entorno seguro.

El costo de inscripción es de 300 pesos por niño; en el caso de hermanos, el precio especial será de 250 pesos por cada uno. El horario de actividades será de 8:00 a 14:00 horas. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al Área Educativa del Zoológico de Morelia, al teléfono 443 299 3610.