Morelia, Michoacán, 24 de marzo de 2026 La inversión que realiza APM Terminals en Lázaro Cárdenas por más de 140 millones de dólares, consolida al puerto como gigante logístico del Pacífico, generándose más y mejores empleos, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Al explicar que con la ampliación de la Fase II de la terminal portuaria de Lázaro Cárdenas se duplica la capacidad del puerto en más de 2.2 millones de cajas de contenedores, el mandatario comentó que crece el desarrollo, la economía y la generación de empleos, además de que se abona al fortalecimiento de la logística en la que Michoacán es pieza clave para dar solución a retos del comercio global.

Destacó que frente al nearshoring y el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la coordinación entre el estado y la Asipona ha sido crucial para avanzar históricamente con inversiones privadas de empresas extranjeras.

Agregó que la reciente inauguración de la Fase II de APM Terminals constituye una ampliación de 15.7 hectáreas del patio de maniobras, equipado con grúas de última tecnología y montacargas para contenedores.

Además de que la empresa anunció una inversión adicional de 350 millones de dólares para la construcción de Fase III, incrementando a 500 mil contenedores la capacidad instalada con una proyección a alcanzar los 2.5 millones de contenedores en el año 2034.