Morelia, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- El turismo deportivo ya se vive en Michoacán con el inicio del Morelia Open, torneo organizado por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) Challenger Tour Morelia Open 125, encuentro de clase mundial que reúne a profesionales de alto nivel del 23 al 28 de marzo en la capital del estado, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy.

El deporte blanco arrancó con intensidad en una jornada donde se enfrentaron el estadounidense Alafia Ayeni y el mexicano Guillermo Tunas, así como Marc Polmans (Australia) contra Tibo Colson (Bélgica) La actividad también destacó por los cruces internacionales de Coleman Wong (Hong Kong) ante Nicolás Mejía (Colombia) y el argentino Facundo Mena contra Maxwell McKennon.

La Sectur estatal destacó que, con el respaldo de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, esta segunda edición busca consolidar a Michoacán como sede referente del turismo deportivo internacional. En esta ocasión, resalta el regreso del mexicano Rodrigo Pacheco, quien en 2023 alcanzó el número 1 del ranking mundial junior de la ITF y es considerado una de las mayores promesas del tenis actual.

Por su parte, el director del Morelia Open 125, Raúl Zurutuza, se mostró satisfecho con el nivel competitivo de la justa, subrayando que el cuadro principal está equilibrado con jugadores situados cerca del Top 100 del ranking mundial.

Este encuentro reúne en el Club Tres Marías a figuras como James Duckworth, de Australia; Yibing Wu, de China; Coleman Wong, de Hong Kong; Liam Draxl, de Canadá; Shintaro Mochizuki, de Japón; Luka Pavlovic, de Francia; Oliver Crawford, de Gran Bretaña; Borna Gojo, de Croacia; Federico Agustín Gómez, de Argentina; y Mackenzie McDonald, de Estados Unidos.