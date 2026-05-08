Morelia, Michoacán, 08 de mayo de 2026.- En el marco de la celebración del 10 de mayo, el Congreso del Estado reconoció la labor de las madres en los hogares michoacanos, quienes con amor y dedicación construyen familias unidas y forman una mejor sociedad.

El Presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, manifestó que las madres de Michoacán son mujeres extraordinarias, “son el corazón de nuestras familias, son el refugio de nuestros hogares y la fuerza silenciosa que sostiene a nuestra sociedad”.

El diputado señaló que además de historia, cultura y grandeza, Michoacán tiene mujeres valientes de todos los días se levantan a luchar por sus hijos; mujeres que madrugan, incluso antes de que salga el sol, que trabajan dentro y fuera de casa.

Agregó que las madres son mujeres que educan con sus caricias y con ejemplo. “Como presidente del Congreso del Estado de Michoacán quiero expresarles algo muy sencillo, pero profundamente sincero: a todas las madres de Michoacán quiero decirles, gracias, gracias por no rendirse, gracias por amar sin medida y por enseñarnos que la verdadera fortaleza no siempre es levantando la voz”.

Baltazar Gaona hizo una invitación para que el 10 de mayo no sea solamente una fecha en el calendario, sino una oportunidad para reconocer el valor intenso de quienes han entregado su vida para construir familias unidas y una mejor sociedad.

Durante la celebración a las madres trabajadoras del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, Presidenta de la Junta de Coordinación Política felicitó a las madres trabajadoras del Poder Legislativo y destacó la importante labor que desarrollan dentro y fuera de sus hogares.

En su oportunidad, las y los diputados Belinda Iturbide Díaz, Giulianna Bugarini Torres, Sandra María Arreola Ruíz, Melba Edeyanira Albavera Padilla, Xochitl Gabriela Ruíz González y Juan Pablo Celis Silva, reconocieron el esfuerzo de las madres en sus hogares, con sus hijos, con sus familias.

En el evento que se llevó a cabo en el patio del Poder Legislativo, también destacaron el importante papel de las madres trabajadoras en la sociedad michoacana, el Secretario de Finanzas y Administración, Alejandro Estrada Salinas y el secretario general del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Rogelio Andrade Vargas.