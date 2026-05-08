Morelia, Michoacán a 08 de mayo de 2026.– El Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría el dictamen de la denominada “Ley Cazzu”, una iniciativa presentada por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, que tiene como propósito garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes ante el abandono parental, así como respaldar a las madres que sostienen solas la crianza y el cuidado de sus hijas e hijos.

Durante la discusión del dictamen, la legisladora subrayó que esta ley no nace de un fenómeno mediático, sino de una realidad que millones de mujeres viven en silencio: procesos largos, costosos y desgastantes para poder garantizar derechos básicos como la identidad, la protección y el bienestar de sus hijas e hijos, ante la ausencia de uno de los progenitores.

“Hoy no estamos votando solo un dictamen. Estamos decidiendo de qué lado quiere estar este Congreso: del lado de la burocracia o del lado de las madres y de las niñas y niños que cada día cargan con el abandono, la incertidumbre y la ausencia de responsabilidad”, afirmó Arreola Ruiz.

La iniciativa aprobada contempla facilitar los trámites de identidad y registro de menores cuando uno de los progenitores se encuentra en situación de ausencia o abandono, reducir los tiempos y costos procesales que actualmente recaen de manera desproporcionada en la madre que ejerce la guarda y crianza, así como priorizar el interés superior de la niñez por encima de vacíos legales o formalismos que castigan a quien sí está presente y es responsable.

La diputada enfatizó que la ley no busca borrar al padre ausente, sino proteger a quienes históricamente han cargado con la responsabilidad afectiva, económica y emocional de los hijos. “Mientras aquí debatimos, allá afuera hay madres trabajando doble turno, desvelándose, resolviendo solas, enfrentando juicios interminables”, puntualizó.

Con esta aprobación, Michoacán se posiciona como una de las primeras entidades en legislar a favor de las familias encabezadas por madres solas ante el abandono paterno. Arreola Ruiz señaló que la ley también representa un mensaje claro al Congreso de la Unión para que las leyes federales evolucionen al ritmo de la realidad social. “Digamos con claridad que Michoacán quiere leyes más humanas, más sensibles y más justas. Y que aquí sí entendemos que proteger a la niñez también es respaldar a quien nunca abandona”, expresó.

En otro momento de su intervención, la diputada sostuvo que “los niños y niñas no entienden de tecnicismos jurídicos. Ellos solo entienden quién estuvo, quién cuidó, quién sostuvo y quién no soltó su mano”. Añadió que “cuando una madre tiene que luchar sola contra el sistema para garantizar derechos básicos de sus hijos, entonces el problema no es ella… el problema es el sistema”.

Finalmente, dedicó un mensaje a las mujeres que la respaldaron durante el proceso legislativo: “A todas las mujeres que me han escrito, que me han apoyado, les digo gracias. He leído todos sus mensajes, sus historias, y les digo que por ustedes y sus hijos estoy aún más comprometida para que esto sea una realidad en México”.