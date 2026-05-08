Copándaro de Galeana, Mich.- AVANCE. – Viernes 08 de mayo de 2026.- Durante la tarde de este viernes, sujetos armados emboscaron a elementos de la Guardia Civil y policías municipales en la cabecera municipal de Copándaro de Galeana. De acuerdo con datos preliminares, al parecer hay oficiales malheridos.

Trascendió que los agresores escaparon a bordo de una camioneta, presuntamente de la marca Honda Odyssey, con dirección hacia la población de San Agustín del Maíz. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la situación y ninguna corporación ha emitido información al respecto.

Al sitio acudieron varias unidades policiales para auxiliar a los lesionados, así como para restablecer el orden y desplegar un operativo en la zona en busca de los delincuentes.

AGENCIA RED 113