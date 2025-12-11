Zamora, Michoacán, 11 de diciembre de 2025.- El municipio de Zamora recibió la Feria del Bienestar, enmarcada en las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde cientos de zamoranos fueron beneficiados con los programas que brindan 59 dependencias de los Gobiernos estatal y federal, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, respectivamente.

Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, señaló que en la Feria del Bienestar se brinda atención integral y directa por las instituciones gubernamentales, dándole a la población la oportunidad de formar parte de los programas federales que les permitan mejorar su calidad de vida.

“Nuestro objetivo es lograr que Michoacán sea un estado donde sus ciudadanos puedan disfrutar de la paz, alegría y felicidad, y esa es la obligación del Gobierno, ofrecer estos beneficios a través de garantizar el acceso de las niñas, niños, jóvenes, trabajadores, adultas y adultos mayores a los diferentes programas y acciones para lograr la paz”, indicó.

Por su parte Cuauhtémoc Ramírez Romero, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, reconoció la disposición del Gobierno federal con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual tiene presencia en las 13 regiones estatales, acercando los servicios a las y los michoacanos.

“El Plan contempla 12 ejes y más de 100 acciones, con una inversión de alrededor de 60 mil millones de pesos, a través de las ferias donde se ofrecen servicios y se resuelven las problemáticas de la población, aunado a la visita casa por casa lo que ha permitido llegar hasta el momento a 405 mil casas michoacanas”, señaló.

En la feria estuvieron presentes María Luisa Albores González, directora General de Alimentación para el Bienestar; Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Isabel Aguilera Verduzco, síndica de Zamora, así como funcionarios, federales, estatales y municipales.