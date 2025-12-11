Enfoque Electoral.

Presupuesto del INE

David Alejandro Delgado Arroyo.

A lo largo de su existencia, el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral ha sido criticado por su presupuesto, convirtiéndose esta crítica en un lugar común para parecer políticamente correctos.

Sin embargo, son diversos los factores que apuntan a este lugar común de reducir su presupuesto.

El primero tiene que ver con que, a diferencia del resto de las instituciones públicas del Estado Mexicano, el anteproyecto de presupuesto a solicitar se discute públicamente en un órgano colegiado y a la luz de la opinión pública, es decir, aún antes de ser integrado el Presupuesto solicitado por el INE dentro del proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación, es discutido públicamente en el Consejo General, lo que no sucede con la mayor parte de las instituciones del Estado Mexicano.

El segundo factor, tiene que ver con que en el Presupuesto de Egresos de la Federación aparece como Ramo 22 Instituto Nacional Electoral, no solo el gasto operativo sino también el financiamiento público a los partidos políticos. De manera que la animadversión sobre dicha inversión pública en el sistema político mexicano contamina el gasto operativo del INE.

Un tercer factor, se deriva de disposiciones constitucionales, que además se concretan legislativamente, que generan una eventualidad de consulta popular o consulta de revocación de mandato, lo que implica que cuando el INE tiene que solicitar el presupuesto, aún no se tienen certeza si en el siguiente ejercicio se tendrá ese proceso; todo porque quienes legislaron no calcularon los tiempos suficientes para hacer las previsiones presupuestales; por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha orientado al INE para solicitar un presupuesto precautorio, que tampoco se ve que hayan entendido quienes aprueban el presupuesto. Con un transitorio que indique que, si no hay el ejercicio, dicho recurso se reintegre a la Tesorería para algún propósito especifico, como podría ser educación.

Un cuarto factor, es que muchos de los gastos del INE tienen que ver son el universo poblacional, es decir, si hay más población, se infiere que habrá más solicitantes de credencial para votar, luego se sigue que se requerirán más casillas y con ello, más funcionariado de casillas, de lo que también se derivan más capacitadores asistentes electorales; más documentación y material electoral, en fin, todo significa gastos incrementales.

Un quinto factor, es que como una institución que ofrece un servicio electoral, su gasto es fundamentalmente humano, es decir, de sueldos y salarios; de lo que se sigue que, si hay un aumento en el salario mínimo, automáticamente todos los gastos tienen que incrementarse en dicha proporción.

Un sexto factor, implica que una institución que debe hacer valer principios rectores como la imparcialidad, la legalidad, la certeza, la objetividad, la máxima publicidad, entre otros, debe tener una estructura profesional permanente que no se encuentre sujeta al cambio político en las urnas, lo cual implica el ejercicio de un gasto permanente.

Si el INE como otras instituciones del Estado Mexicano se encuentran sujetas al universo poblacional, y a la inflación o a los incrementos en los salarios mínimos, luego entonces la mejor manera de calcular es observar la proporción del presupuesto del INE con respecto a la totalidad del gasto neto total del presupuesto de egresos de la federación; es decir, identificar el pedazo de pastel que le corresponde al INE dentro del total del presupuesto.

En este sentido, para el ejercicio 2026, el INE representará el 0.14% de todo lo que se gasta en la federación; es el porcentaje más bajo en este siglo, la cifra más cercana fue la de 2023, año similar en términos de ser el previo al proceso electoral siguiente, que fue en aquella ocasión del 0.17%.

Muy lejos han quedado años similares, como el 2020 con el 0.19%, el 2017 con el 0.22%, el 2014 con el 0.18%, el 2011 con el 0.21%, el 2008 con el 0.21%, el 2005 con el 0.24%, el 2002 con el 0.23%, o el 1999 del siglo pasado con el 0.20%.

El IFE INE ha terminado siempre ejerciendo más atribuciones con un menor presupuesto, ya se encuentra en el límite de las posibilidades.