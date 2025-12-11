El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los Lineamientos,
el Modelo de Operación y la documentación electoral para la organización del voto
de las personas en prisión preventiva en el Proceso Electoral Local 2025-2026 en
el estado Coahuila de Zaragoza.
En sesión extraordinaria, la Consejera y presidenta de la Comisión Temporal para
el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2025-2026, Dania Ravel
Cuevas, subrayó que “ésta será una nueva oportunidad para maximizar los
derechos de las personas en prisión preventiva que se encuentren en posibilidad de
ejercer su derecho a votar por las 25 diputaciones que se van a renovar en
Coahuila”.
Lo anterior, sin dejar de garantizar la seguridad tanto de las personas en prisión
preventiva, como de las que laboran en los centros penitenciarios y de quienes
ingresarán para hacer posible esta modalidad de votación.
La Consejera Ravel precisó que el INE ha llevado a cabo la organización del
ejercicio del voto de las personas en prisión preventiva en cinco procesos
electorales, de los cuales uno ha sido federal, uno concurrente y tres locales, en los
cuales han emitido su voto un total de 33 mil 974 personas.
Ésta, dijo, será la tercera ocasión que se implementa esta modalidad de votación
en Coahuila, en sus ocho centros penitenciarios en donde se encuentran recluidas
tres mil 347 personas.
La votación anticipada de las personas en prisión preventiva se llevará a cabo del
18 al 24 de mayo de 2026, conforme a la logística y horario acordados con cada
centro penitenciario.
Se aprueba la instrumentación del voto mediante urna electrónica
Al continuar con el desarrollo de la sesión, que contó con la presencia de las
representaciones de los partidos políticos, consejeras y consejeros avalaron
instrumentar el voto mediante urna electrónica, en la modalidad de prueba piloto
vinculante, en la totalidad de las casillas especiales de Coahuila durante el Proceso
Electoral Local 2025-2026.
Se determinó la dotación correspondiente de mil boletas electrónicas y se prevé el
uso de tres urnas electrónicas del modelo INE 7.0 por cada casilla especial que sea
instalada.
También se avalaron los Lineamientos, el modelo de operación; la estrategia
complementaria de capacitación y asistencia electoral; el plan de seguridad; el plan
de continuidad; el plan de verificación; el calendario de actividades y los formatos
únicos para la implementación de la urna electrónica que se usará durante la
Jornada Electoral del 7 de junio.
Finalmente, la autoridad electoral nacional resolvió 10 proyectos de resolución del
procedimiento de remoción de consejeras y consejeros electorales, de los cuales
dos se consideraron infundados, cuatro sobreseídos y cuatro más fueron
desechados.