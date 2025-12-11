El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los Lineamientos,

el Modelo de Operación y la documentación electoral para la organización del voto

de las personas en prisión preventiva en el Proceso Electoral Local 2025-2026 en

el estado Coahuila de Zaragoza.

En sesión extraordinaria, la Consejera y presidenta de la Comisión Temporal para

el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2025-2026, Dania Ravel

Cuevas, subrayó que “ésta será una nueva oportunidad para maximizar los

derechos de las personas en prisión preventiva que se encuentren en posibilidad de

ejercer su derecho a votar por las 25 diputaciones que se van a renovar en

Coahuila”.

Lo anterior, sin dejar de garantizar la seguridad tanto de las personas en prisión

preventiva, como de las que laboran en los centros penitenciarios y de quienes

ingresarán para hacer posible esta modalidad de votación.

La Consejera Ravel precisó que el INE ha llevado a cabo la organización del

ejercicio del voto de las personas en prisión preventiva en cinco procesos

electorales, de los cuales uno ha sido federal, uno concurrente y tres locales, en los

cuales han emitido su voto un total de 33 mil 974 personas.

Ésta, dijo, será la tercera ocasión que se implementa esta modalidad de votación

en Coahuila, en sus ocho centros penitenciarios en donde se encuentran recluidas

tres mil 347 personas.

La votación anticipada de las personas en prisión preventiva se llevará a cabo del

18 al 24 de mayo de 2026, conforme a la logística y horario acordados con cada

centro penitenciario.



Se aprueba la instrumentación del voto mediante urna electrónica

Al continuar con el desarrollo de la sesión, que contó con la presencia de las

representaciones de los partidos políticos, consejeras y consejeros avalaron

instrumentar el voto mediante urna electrónica, en la modalidad de prueba piloto

vinculante, en la totalidad de las casillas especiales de Coahuila durante el Proceso

Electoral Local 2025-2026.

Se determinó la dotación correspondiente de mil boletas electrónicas y se prevé el

uso de tres urnas electrónicas del modelo INE 7.0 por cada casilla especial que sea

instalada.

También se avalaron los Lineamientos, el modelo de operación; la estrategia

complementaria de capacitación y asistencia electoral; el plan de seguridad; el plan

de continuidad; el plan de verificación; el calendario de actividades y los formatos

únicos para la implementación de la urna electrónica que se usará durante la

Jornada Electoral del 7 de junio.

Finalmente, la autoridad electoral nacional resolvió 10 proyectos de resolución del

procedimiento de remoción de consejeras y consejeros electorales, de los cuales

dos se consideraron infundados, cuatro sobreseídos y cuatro más fueron

desechados.