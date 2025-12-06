El Ayuntamiento de Zacapu celebró con gran éxito el tradicional Desfile Navideño y el encendido del Árbol de Navidad, eventos que reunieron a miles de familias zacapenses en una noche llena de magia, color y espíritu comunitario.

Las calles principales del municipio se iluminaron con carros alegóricos, presentaciones artísticas, personajes navideños y la participación entusiasta de jardines de niños, instituciones educativas, colectivos culturales, agrupaciones locales y los ya reconocidos “carros locos”, que dieron un toque especial y festivo al recorrido.

El momento más emotivo de la jornada fue el encendido del Árbol de Navidad, acompañado por las villas navideñas y la cálida presencia de las y los zacapenses, quienes reforzaron con su asistencia el sentido de unión, paz e ilusión que caracteriza esta temporada.

La presidenta municipal, Moni Valdez, expresó su satisfacción por la gran respuesta de la ciudadanía:

“Me da mucho gusto ver la participación de las y los zacapenses en esta celebración, una de las fechas más esperadas por nuestra población. Son tiempos de unidad, de empatía y de celebración, y hoy lo demostramos como comunidad.”

El Gobierno Municipal reconoció la labor de todas y todos quienes hicieron posible esta festividad, incluyendo a las diversas direcciones del Gobierno de Transformación, personal operativo, voluntariado y ciudadanía en general.

Con esta fiesta decembrina, Zacapu reafirma su compromiso de promover tradiciones que fortalecen la convivencia, la identidad y el espíritu de unión entre sus habitantes.