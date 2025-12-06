Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís expresó su respaldo total al mensaje que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dirigió esta tarde desde el Zócalo capitalino, en el marco de la conmemoración por los siete años de transformación de la vida pública de México.

La legisladora afirmó que el país vive “su mejor momento desde 2018”, y celebró que la Presidenta haya subrayado la fuerza de las juventudes, quienes “en su gran mayoría están con la transformación, convencidas y convencidos de que este proyecto es la ruta de la justicia, la igualdad y los derechos para todas y todos”.

Fabiola Alanís destacó que la movilización histórica de más de 600 mil personas confirma que el movimiento vive una etapa de consolidación: “Los avances sociales, económicos y de derechos hablan por sí solos. Estamos viendo el florecimiento de libertades y reformas que han cambiado el rumbo del país con el respaldo absoluto del pueblo.”

“Hoy regresamos al Zócalo como lo hemos hecho desde hace más de dos décadas, igual que millones de mexicanas y mexicanos que han acompañado cada etapa de esta lucha. Y que se escuche fuerte y claro: es un honor estar con Claudia hoy”, declaró.

La diputada subrayó que la Presidenta ha marcado un mensaje de profundo sentido ético sobre la austeridad republicana: “No podemos traicionar al pueblo rodeándonos de lujos ni ostentación. El poder debe ejercerse con humildad; eso es lo que distingue a la transformación.”

La presidenta enfatizó que desde 2018, México vive la separación real del poder económico y el poder político, poniendo fin a los privilegios y la justicia selectiva. “Hoy todas y todos contribuimos al país y nadie está por encima de la ley”, sostuvo Fabiola Alanís.

Señaló que los logros alcanzados son innegables: crecimiento económico con justicia social, aumento salarial acumulado de 154%, inflación controlada, peso estable, inversión extranjera récord y una tasa de desempleo entre las más bajas del mundo: “El humanismo mexicano demostró que sí es posible generar desarrollo con bienestar, con empleos dignos y sin aumentar impuestos; ahí están los 501 mil millones de pesos recaudados este año solo combatiendo la evasión.”

Destacó asimismo la reducción de la pobreza, el cierre de la brecha entre ricos y pobres y el anuncio del programa de salud universal: “La salud es un derecho, no una mercancía, y hoy México lo está garantizando, como señaló nuestra presidenta.”

“Estos logros, que hace siete años parecían imposibles, son fruto de gobernar con honestidad, con amor al pueblo y con los principios que nos guían: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México”, afirmó.

Finalmente, Fabiola Alanís reiteró su respaldo a la Presidenta Sheinbaum: “Tenemos mucha Presidenta. La transformación continúa firme, fuerte y profundamente comprometida con quienes más lo necesitan. La Cuarta Transformación es, y seguirá siendo, el pueblo en el poder.”