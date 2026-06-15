Morelia, Michoacán, 15 de junio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) rindió homenaje póstumo a cinco elementos de la Guardia Civil que perdieron la vida en cumplimiento de su deber durante una agresión registrada en el municipio de Nahuatzen.

Autoridades estatales y federales rindieron honores a los elementos caídos en cumplimiento de su deber al servicio de las y los michoacanos. Al homenaje asistieron familiares de las víctimas, compañeros de corporación y representantes de los tres órdenes de gobierno, con la participación de integrantes de la Guardia Civil (GC), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), las fiscalías generales del Estado (FGE) y de la República (FGR), así como policías municipales y mandos de seguridad.

Durante su mensaje, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina señaló que la violencia no quebrantará la vocación de servicio de quienes integran la corporación y sostuvo que la respuesta institucional será la unidad, la fortaleza y el cumplimiento del deber. Asimismo, reconoció la entrega, el valor y el compromiso de los elementos homenajeados, cuyo legado permanecerá como ejemplo para las generaciones presentes y futuras de la Guardia Civil.

De igual forma, reconoció la fortaleza de los agentes que permanecen en recuperación tras resultar lesionados durante la agresión y reiteró el compromiso institucional de brindarles acompañamiento durante su proceso de rehabilitación.

Durante la ceremonia se recordó la trayectoria y vocación de servicio de Jonatan Mondragón Servín, originario de Ziracuaretiro, con más de nueve años de servicio; Mateo Valdez Abarca, originario de La Unión, Guerrero, quien dedicó cerca de siete años al servicio de Michoacán y destacó por su disciplina, valentía y compromiso institucional; Francisco Javier Otero Damas, originario de Villa Jiménez y reconocido por su compromiso y responsabilidad; Porfirio Rodríguez Briseño, originario de Nahuatzen, recordado por su lealtad y principios; y Brandon Josué Zamora Torres, originario de Morelia, quien destacó por su profesionalismo y vocación pese a su juventud.

Como parte de los honores fúnebres se realizó el último pase de lista, en el que los nombres de los cinco elementos resonaron entre sus compañeros como símbolo de gratitud, respeto y reconocimiento a su entrega. Su legado permanecerá en la memoria de la Guardia Civil y en el compromiso de quienes continúan trabajando todos los días por la seguridad y la paz de Michoacán.