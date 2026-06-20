Morelia, Michoacán; 20 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal mantiene vigilancia permanente para salvaguardar a la ciudadanía en esta temporada de lluvias, es por ello que el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, encabezó un recorrido de monitoreo de los ríos de nuestra ciudad.

Con el fin de conocer la situación de los cuerpos de agua y estar preparados para cualquier eventualidad, el encargado de la política interna del municipio comprobó los siguientes niveles del agua:

•⁠ ⁠Río Grande en cruce con avenida Madero – a 4 metros en el bajo puente.

•⁠ ⁠Río Grande en cruce con avenida Michoacán – 3 metros en el bajo puente.

•⁠ ⁠Río Grande en cruce con avenida Guadalupe Victoria – 2.5 metros en el bajo puente.

Yankel Benítez refrendó que las diferentes áreas del Ayuntamiento de Morelia se mantienen en vigilancia permanente para responder desde sus respectivas labores a los reportes propios de este periodo de precipitaciones pluviales.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a estar atenta de los avisos meteorológicos y tomar sus previsiones en materia de Protección Civil, ya que la colaboración entre la sociedad y el gobierno hacen de Morelia el mejor lugar para vivir.