Morelia, Michoacán, 20 de junio de 2026.- El Jalo Futbolero ha transformado el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) en un parque de diversiones con la zona de juegos mecánicos que cuenta con atracciones llenas de adrenalina para todas las edades, además de promociones y paquetes especiales en taquilla para que nadie se quede fuera de esta gran fiesta.

Para los amantes de la adrenalina se encuentran atracciones como el Spider, Gravity, Himalaya Musik, Empress, Castillo Embrujado y Swing Wave. Pero si buscas un plan más relajado, la diversión familiar e infantil está garantizada con los clásicos carritos chocones, la montaña rusa Wacky Worm, el carrusel, la gigante resbaladilla, el barco pirata, además de los favoritos de los pequeños: el bombero, la ranita y Batman.

Se han habilitado atractivos paquetes que permiten disfrutar de más atracciones a un menor precio: el paquete de 20 boletos por 700 pesos (reduce el costo a 35 pesos por juego); 16 boletos por 630 pesos (aproximadamente 39.38 pesos cada uno); 10 boletos por 450 pesos (45 pesos por boleto); y 6 boletos por 300 pesos (50 pesos por unidad).

Quienes prefieran adquirir boletos individuales, recordando que cada atracción requiere un boleto por persona, podrán comprarlos por 60 pesos cada uno directamente en su DivertiCard. En caso de no contar con esta tarjeta, los visitantes recibirán un DivertiChip de papel, el cual únicamente permite recargas de boletos individuales y no admite la aplicación de las promociones anteriores.

La zona de juegos mecánicos forma parte de la oferta recreativa que complementa la experiencia del Jalo Futbolero, evento que además reúne a cocineras tradicionales, artesanas y productores michoacanos, fortaleciendo la convivencia familiar, el turismo y la derrama económica en la capital del estado.