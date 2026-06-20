Gaby Molina, desde hace más de dos décadas se ha comprometido con los temas de seguridad, justicia y derechos humanos. Trabajó para que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal se consolidará en Michoacán, a la par diseñó reformas al marco legal para la reestructuración organizacional, construcción de infraestructura y capacitación especializada de jueces, ministerios públicos, policías, defensores, peritos y abogados; de acuerdo a comunicado de la funcionaria.

La secretaria de Educación destacó como legisladora por su trabajo honesto, con el cual gestionó el Convenio entre los Poderes Ejecutivo y Judicial para aprobar el Decreto de Creación del Consejo de Coordinación Evaluador del Nuevo Sistema, utilizando como referente el Código Federal de Procedimientos Penales, insiste el boletín.

Representante de la población del Distrito 16 de Uruapan en la LXXI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, entre 2008 y 2012 impulsó iniciativas y reformas como integrante de la Comisión de Justicia, enfocadas en reformas de seguridad y justicia penal, así como de igualdad de género, derechos humanos e inclusión social.

Gaby Molina, abogada y doctora en políticas públicas, centró su labor parlamentaria y mantiene sus acciones garantizando los derechos humanos, promoviendo la igualdad ante la ley y asegurando el acceso a una justicia pronta, imparcial y gratuita para toda la población, sin distinción económica o social; finaliza el comunicado que describe la carrera de la funcionaria michoacana.