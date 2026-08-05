Morelia, Mich.- Miércoles 5 de agosto de 2026.- La joven que presuntamente participó en el robo a una tienda de abarrotes de la colonia Las Margaritas, en complicidad con otro sujeto, fue recientemente detenida por elementos de la Policía Morelia.

#Video Detienen a joven señalada de participar en robo a tienda de abarrotes en Las Margaritas #Morelia pic.twitter.com/g3TEmue264 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 5, 2026

De acuerdo con información proporcionada por la corporación municipal, la mujer, identificada como América, fue asegurada y posteriormente puesta a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica.

Cabe recordar que el citado robo ocurrió días atrás a plena luz del día, cuando la ahora indiciada y un compinche amagaron con una pistola a la encargada del citado establecimiento para cometer el delito.

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