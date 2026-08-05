Morelia, Mich.- Miércoles 5 de agosto de 2026.- La joven que presuntamente participó en el robo a una tienda de abarrotes de la colonia Las Margaritas, en complicidad con otro sujeto, fue recientemente detenida por elementos de la Policía Morelia.

De acuerdo con información proporcionada por la corporación municipal, la mujer, identificada como América, fue asegurada y posteriormente puesta a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica.

Cabe recordar que el citado robo ocurrió días atrás a plena luz del día, cuando la ahora indiciada y un compinche amagaron con una pistola a la encargada del citado establecimiento para cometer el delito.

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