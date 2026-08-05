Morelia, Michoacán, 5 de agosto de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que Michoacán se sumará a la Jornada Nacional de Reforestación este domingo 9 de agosto, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual busca articular esfuerzos en todo el país para la recuperación ambiental.

Tras sostener un enlace en la Conferencia del Pueblo, el mandatario estatal destacó que para este año la entidad tiene como meta la plantación de 13 millones de árboles en puntos prioritarios para la recuperación ecológica y la conservación ambiental.

En la jornada del domingo, las labores del Gobierno del Estado se concentrarán en la comunidad de San Rafael Coapa, en el municipio de Morelia. Con estas acciones, Michoacán alcanzará la cifra acumulada histórica de 50 millones de árboles reforestados a lo largo de la presente administración.

Estos esfuerzos se han desplegado estratégicamente en Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuencas hídricas y reservas ecológicas claves para la recarga de acuíferos y la preservación de la biodiversidad local.

Asimismo, Ramírez Bedolla enfatizó la relevancia del plan integral para la protección de los recursos naturales, señalando que 6 millones de árboles están destinados específicamente a la estrategia de conservación de la cuenca del lago de Pátzcuaro, una de las zonas con mayor prioridad ambiental en la entidad.