Morelia, Michoacán; 31 de diciembre de 2025.- El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, exhortó a las y los morelianos a disfrutar de las celebraciones de fin de año con responsabilidad, priorizando la prevención y el bienestar de las familias.

Recordó que durante el 2025, los bomberos municipales han atendido más de 2 mil 350 servicios en la capital michoacana, lo que representa vidas, historias y familias que estuvieron en riesgo. Asimismo, destacó que al cierre de diciembre ya se registra un incremento del 20 por ciento en incendios en comparación con el año pasado, muchos de ellos originados por descuidos como fogatas, uso de pirotecnia o conducir bajo los efectos del alcohol.

“No podemos permitir que lo que es prevenible siga costando o marcando vidas. Desde el Gobierno de Morelia que encabeza el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, trabajamos todos los días para responder de manera más rápida ante contingencias, fortalecer el equipamiento de nuestros bomberos y cuerpos de rescate, y cuidar a las familias morelianas. Pero la prevención no puede venir solo desde el gobierno; requiere de la participación activa de la ciudadanía”, subrayó a través de un video publicado en sus redes sociales.

En este sentido, el secretario, Yankel Benítez hace un llamado a la corresponsabilidad, invitando a la población a evitar fogatas, no adquirir ni usar pirotecnia, y abstenerse de consumir alcohol si se va a conducir, como acciones fundamentales para cerrar el año de manera segura y en paz.