Álvaro Obregón, Mich.- Miércoles 31 de diciembre de 2025.- Dos vehículos protagonizaron un choque y uno de ellos volcó sobre la carretera Tarímbaro–Zinapécuaro, dentro del municipio de Álvaro Obregón, hecho que movilizó a patrulleros y paramédicos, informaron fuentes policiales.

El accidente se registró durante la mañana de este miércoles, a la altura del acceso a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Morelia “General Francisco J. Mújica”.

Los cuerpos de emergencia arribaron al sitio y atendieron a los ocupantes de las unidades siniestradas; además, abanderaron el área para prevenir otro percance. Se observó que el auto volcado es un Mazda, color negro, mientras que la otra unidad involucrada es una pickup con caja seca, color blanco.

Oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y, posteriormente, una grúa retiró los automotores afectados, a efecto de despejar el camino.