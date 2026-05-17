Pátzcuaro, Michoacán, 16 de mayo de 2026.- El presidente municipal Julio Arreola encabezó la celebración por el primer aniversario del Mercado de Pátzcuaro, un espacio que se ha convertido en símbolo de transformación, desarrollo económico y orgullo para las familias pátzcuarenses.

Durante el festejo, realizado junto a comerciantes, locatarios y autoridades estatales, el alcalde reconoció el esfuerzo conjunto que permitió consolidar uno de los proyectos más importantes para el municipio, destacando que hoy el mercado representa mejores condiciones para el comercio y un espacio digno para visitantes y consumidores.

Julio Arreola señaló que, a un año de su apertura, el mercado se mantiene lleno de vida gracias al trabajo diario de las familias comerciantes, así como al interés de turistas y visitantes que encuentran en este lugar parte de la cultura, gastronomía y tradiciones de Pátzcuaro.

Durante el evento también se reconoció el respaldo del Gobierno del Estado para hacer posible este proyecto, considerado actualmente el mercado más grande y moderno de Michoacán, además de un nuevo punto de encuentro turístico y comercial para la región.

Con el tradicional corte de pastel y un ambiente de convivencia entre comerciantes y autoridades, se celebró este primer aniversario del Mercado de Pátzcuaro, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de seguir fortaleciendo espacios que impulsen la economía local y preserven la identidad cultural d