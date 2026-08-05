Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fortaleció las capacidades tecnológicas y operativas de la Guardia Civil con la clausura del curso “Drones para Operaciones de Seguridad Pública”, en el cual 25 elementos de la corporación concluyeron su formación como Pilotos Tácticos de Drones.

El programa fue impartido por una delegación de instructores especializados de la Agencia Nacional de Policía de la República de Corea, en coordinación con la Embajada de la República de Corea en México, como parte de una alianza de cooperación internacional orientada a fortalecer el uso de tecnología de vanguardia en las tareas de seguridad pública.

Durante dos jornadas de formación, los elementos de la Guardia Civil recibieron instrucción teórica y práctica en operación táctica de drones, simulación de vuelo, planeación de misiones, protocolos de seguridad y aplicaciones de esta tecnología en labores de prevención, vigilancia, inteligencia y apoyo operativo.

En representación del secretario de Seguridad Pública, el subsecretario de Investigación Especializada, Rafael Toriz Lule, destacó que la profesionalización permanente y la incorporación de nuevas tecnologías permiten consolidar la capacidad de respuesta de la institución, mejorar las labores de inteligencia y brindar un servicio más eficiente en beneficio de la seguridad de las y los michoacanos.

Con acciones como esta, la SSP refrenda su compromiso de consolidar una Guardia Civil cada vez más preparada, profesional y equipada con herramientas tecnológicas que contribuyan a la construcción de un Michoacán más seguro.