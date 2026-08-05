Morelia, Mich.- Miércoles 05 de agosto de 2026.- Un motociclista resultó lesionado tras impactarse contra un tráiler con plataforma que realizaba una maniobra sobre la avenida Madero Poniente de la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema.

El accidente se registró alrededor de las 06:30 horas de este miércoles en la citada vialidad, a la altura de la avenida Aristeo Alejandro Solórzano García, la cual conduce a las instalaciones del C5, ubicadas en el fraccionamiento Villas del Pedregal.

Al enterarse de la emergencia, elementos de la Guardia Civil y paramédicos acudieron al sitio para brindar auxilio al afectado, quien afortunadamente no sufrió heridas de gravedad y no requirió traslado hospitalario.

Por su parte, unos agentes de Seguridad Vial realizaron el peritaje correspondiente con el objetivo de determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades.

AGENCIA RED 113