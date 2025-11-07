Morelia, Michoacán; a 07 de noviembre de 2025.- En un ejercicio de atención directa y diálogo abierto, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, se reunió con habitantes de la Unidad Habitacional Fovissste Morelos, al norte de la ciudad, para escuchar sus necesidades y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en materia de seguridad y ordenamiento.

Acompañado por el Comisionado de Seguridad Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, el secretario atendió las inquietudes de las y los vecinos, refrendando el compromiso del Gobierno de Morelia de mantener una comunicación constante y efectiva con la ciudadanía.

Yankel Benítez destacó que estas acciones forman parte del compromiso del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, quien ha instruido dar prioridad al bienestar y la tranquilidad de las familias morelianas, mediante un trabajo cercano, sensible y coordinado entre dependencias.

“Seguiremos escuchando y atendiendo a la población, porque sólo con la participación de todas y todos lograremos que Morelia sea una ciudad más ordenada y segura”, afirmó el Secretario del Ayuntamiento.