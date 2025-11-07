Morelia, Michoacán, a 07 de noviembre de 2025.- “La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) cuenta con un gran baluarte en cada uno de sus institutos, es uno de los sistema de los cuales nos sentimos muy orgullosos en esta casa de estudios, es un sistema muy fuerte, que impulsa el avance científico y nos provee de muchos servicios, de mucha información de investigaciones pertinentes para la sociedad de nuestro estado y del país”, precisó el coordinador general de Estudios de Posgrado, Dante Ariel Ayala Ortiz, en el marco del 38 aniversario del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH).

Con la representación de la rectora Yarabí Ávila González, el funcionario asistió a dicha celebración en donde recordó que esta dependencia fue creada con la finalidad de promover la investigación en el campo de las humanidades, contribuir a la preservación de la memoria histórica y fortalecer la identidad nicolaita.

Así mismo, resaltó que, el IIH tiene una posición muy bien ganada y ampliamente reconocida no sólo al interior de la comunidad universitaria, sino también a nivel nacional e internacional.

Añadió que los estudios de posgrado es otro de los baluartes y de las caras fuertes que se tienen en Universidad, tras compartir que es un momento muy importante ya que se están impulsando tres grandes retos desde este nivel educativo, como es la actualización en términos normativos y en los planes de estudios, así como la actualización del Reglamento General para los Estudios de Posgrado y la reacreditación de diversos programas.

Tras dar la bienvenida a las autoridades universitarias presentes, investigadoras, investigadores, docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y manuales que se dieron cita en el auditorio “Dr. Enrique Florescano”, el director del Instituto de Investigaciones Históricas, Moisés Guzmán Pérez, señaló que hoy se viven tiempos complejos, difíciles e inéditos en muchos sentidos, “México, Michoacán y la Universidad han cambiado y nosotros hemos tenido que hacerlo para poder afrontar los retos que exige la sociedad”.

Confió en que las y los universitarios seguirán adelante “porque tenemos una historia, una herencia y un legado compartido que nos compele siempre a buscar mejores metas de superación profesional y organización personal, pero también nos obliga a luchar desde nuestra trinchera por un país más justo, más humano y más saludable”.

Agradeció la confianza y el respaldo de la comunidad en sus años al frente del instituto, “reconozco su trabajo, dedicación, entrega y profesionalismo, me congratulo por los logros y resultados alcanzados en estos años, sin embargo, soy consciente de los retos que tenemos por delante y que como comunidad académica y administrativa habremos de afrontar en los próximos años”