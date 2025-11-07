Madero, Michoacán, 7 de noviembre del 2025.- Dos artefactos explosivos improvisados fueron desactivados por personal especializado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el municipio de Madero.

El Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos se trasladó a la localidad El Zangarro de esta demarcación, donde estableció un perímetro de seguridad para resguardar el sitio y neutralizar cualquier riesgo.

Los explosivos se encontraron abandonados al interior de un vehículo de la marca Jeep. Luego de aplicar las medidas de seguridad correspondientes se realizó la desactivación para garantizar el bienestar de las y los habitantes de la zona.

La acción operativa fue coordinada con el apoyo de la Guardia Nacional y la Policía local. Para reportar cualquier actividad ilícita, es necesario marcar a las líneas de emergencias 911 o 089, disponibles las 24 horas