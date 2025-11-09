Morelia, Michoacán, a 09 de noviembre de 2025.- Este domingo dio inicio el “Morelia Bike Marathon 2025”, competencia que reúne a los mejores ciclistas de montaña a nivel nacional e internacional, para recorrer rutas naturales al sur del municipio. El arranque corrió a cargo del Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, quien deseó a todos los participantes el mayor de los éxitos.

“Disfruten de Morelia está más hermosa que nunca, van a encontrar paisajes impresionantes, un lugar bellísimo de todo lo que es el centro de nuestro municipio. Nosotros a seguir trabajando para seguir haciendo a Morelia la mejor ciudad para vivir sino también para hacer y practicar deporte”, expresó el Secretario del Ayuntamiento.

Acompañado por el Director del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, y la Directora Operativa del IMCUFIDE, Teresa Olivia Renoult Salazar, Yankel Benítez, hizo el conteo de arranque de la competencia, donde los ciclistas iniciaron las rutas que se internarán en los bosques para llegar a la zona de San José de las Torres y Pico Azul, para posteriormente bajar nuevamente a Morelia y tener la meta en Jardín Multicentro, donde se concluirá el evento con el Bike Fest y la premiación.

Con esta actividad, el Gobierno de Morelia, que encabeza el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, mantiene su compromiso de impulsar a la capital michoacana como una ciudad de eventos culturales, artísticos y de convivencia, al mismo tiempo que la proyecta como sede y destino ideal para el turismo deportivo de alto nivel, como éste.