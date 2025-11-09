Morelia, Mich.- Domingo 09 de noviembre de 2025.- Un automóvil terminó bastante perjudicado tras accidentarse sobre una de las laterales del Libramiento Norponiente de la ciudad de Morelia, en las cercanías del Estadio Morelos. Afortunadamente, sólo hubo daño materiales, comentaron fuentes allegadas al tema.

El percance se registró durante la madrugada de este domingo a la altura de la colonia Leandro Valle y en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Morelia.

Paramédicos acudieron al sitio para otorgar ayuda, así como elementos de Tránsito, éstos últimos realizaron el peritaje respectivo y solicitaron una grúa para retirar la unidad siniestrada, la cual es de la marca Mazda.